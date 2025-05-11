Мадуро ликует от предложения Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей поддержке предложения российского лидера Владимира Путина о проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле 15 мая.

«Находясь здесь, в Ленинграде (Петербурге. — Прим. Life.ru.), мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы», — сказал он во время посещения выставки патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ».

Комментируя инициативу Путина, венесуэльский лидер подчеркнул, что это заявление человека, который отстаивает интересы своей страны и чётко понимает, каким должен быть международный климат для достижения мира.

«Мы выражаем полную поддержку народа Венесуэлы. Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибов, поддерживает усилие президента Путина, России, через возобновление переговоров снова вступить на путь, который не надо было покидать», — отметил Мадуро.

Венесуэльский лидер также призвал к достижению справедливого мира, который возможен только через прямой диалог между Россией и Украиной без какого-либо вмешательства.