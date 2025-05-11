Мадуро ликует от предложения Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая
Президент Венесуэлы Мадуро поддержал предложение Путина о переговорах в Стамбуле
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей поддержке предложения российского лидера Владимира Путина о проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле 15 мая.
«Находясь здесь, в Ленинграде (Петербурге. — Прим. Life.ru.), мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы», — сказал он во время посещения выставки патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ».
Комментируя инициативу Путина, венесуэльский лидер подчеркнул, что это заявление человека, который отстаивает интересы своей страны и чётко понимает, каким должен быть международный климат для достижения мира.
«Мы выражаем полную поддержку народа Венесуэлы. Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибов, поддерживает усилие президента Путина, России, через возобновление переговоров снова вступить на путь, который не надо было покидать», — отметил Мадуро.
Венесуэльский лидер также призвал к достижению справедливого мира, который возможен только через прямой диалог между Россией и Украиной без какого-либо вмешательства.
«Россия имеет право на мир, как и другие страны. Я выражаю полную поддержку президенту Владимиру Путину и России», — добавил он.
В ходе ночного обращения к представителям российских и иностранных СМИ Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он также отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие.