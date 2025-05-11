В Госдуме приравняли к восхождению на эшафот отказ Зеленского от предложения Путина
Депутат ГД Белик предрёк Киеву продолжение пути к эшафоту при отказе от диалога
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Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что срыв Киевом возможных переговоров в Стамбуле будет равносилен подписанию смертного приговора. По его мнению, доверяя свою страну клике Владимира Зеленского, украинский народ встаёт перед выбором между жизнью и смертью.
«Переговоры в Стамбуле — это, по сути, хартия жизни для украинских солдат и государства в принципе. Отказ от неё — как сигнал продолжить восхождение на эшафот. Таким образом украинский народ, который доверил свою страну группировке Зеленского, делает выбор между жизнью и смертью», — сказал Белик РИА «Новости».
По мнению депутата, Зеленский является марионеткой Запада, поэтому мирные переговоры ему не нужны и неприемлемы. Белик уверен, что украинское общество осознаёт, что «Стамбул 2.0» – это шанс на выживание, и сейчас решается судьба украинского народа: кто они – граждане или заложники?
Ранее российский президент Владимир Путин предложил 15 мая возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. Владимир Зеленский уже заявил о готовности встречаться, но при условии прекращения огня с 12 мая. Захарова посоветовала ему перечитать стенограмму речи Путина после ультиматума. Макрон назвал инициативу «первым, но недостаточным шагом» и тут же получил ответ от Совфеда. Трамп тем временем предвкушает «большую неделю» благодаря предложению Путина.