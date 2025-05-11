Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 12:00

В Госдуме приравняли к восхождению на эшафот отказ Зеленского от предложения Путина

Депутат ГД Белик предрёк Киеву продолжение пути к эшафоту при отказе от диалога

Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что срыв Киевом возможных переговоров в Стамбуле будет равносилен подписанию смертного приговора. По его мнению, доверяя свою страну клике Владимира Зеленского, украинский народ встаёт перед выбором между жизнью и смертью.

«Переговоры в Стамбулеэто, по сути, хартия жизни для украинских солдат и государства в принципе. Отказ от неё как сигнал продолжить восхождение на эшафот. Таким образом украинский народ, который доверил свою страну группировке Зеленского, делает выбор между жизнью и смертью», — сказал Белик РИА «Новости».

По мнению депутата, Зеленский является марионеткой Запада, поэтому мирные переговоры ему не нужны и неприемлемы. Белик уверен, что украинское общество осознаёт, что «Стамбул 2.0» – это шанс на выживание, и сейчас решается судьба украинского народа: кто они – граждане или заложники?

Фицо отреагировал на публичный обмен Путина и Зеленского мнениями по переговорам
Фицо отреагировал на публичный обмен Путина и Зеленского мнениями по переговорам

Ранее российский президент Владимир Путин предложил 15 мая возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. Владимир Зеленский уже заявил о готовности встречаться, но при условии прекращения огня с 12 мая. Захарова посоветовала ему перечитать стенограмму речи Путина после ультиматума. Макрон назвал инициативу «первым, но недостаточным шагом» и тут же получил ответ от Совфеда. Трамп тем временем предвкушает «большую неделю» благодаря предложению Путина.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar