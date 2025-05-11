Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что срыв Киевом возможных переговоров в Стамбуле будет равносилен подписанию смертного приговора. По его мнению, доверяя свою страну клике Владимира Зеленского, украинский народ встаёт перед выбором между жизнью и смертью.

«Переговоры в Стамбуле — это, по сути, хартия жизни для украинских солдат и государства в принципе. Отказ от неё — как сигнал продолжить восхождение на эшафот. Таким образом украинский народ, который доверил свою страну группировке Зеленского, делает выбор между жизнью и смертью», — сказал Белик РИА «Новости».