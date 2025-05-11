Песков: Путин делает всё возможное, чтобы решить конфликт на Украине дипломатией
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин делает всё, что в его силах, для урегулирования конфликта на Украине дипломатическими средствами. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ABC News.
«Президент Путин делает всё возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», — сказал спикер Кремля.
Напомним, во время ночного брифинга для представителей отечественной и иностранной прессы Владимир Путин обратился к Киеву с предложением вернуться к прямым переговорам без предварительных условий. Площадкой был вновь выбран Стамбул, а датой — 15 мая. Также глава РФ допустил возможность прекращения огня, если будет уверенность, что киевский режим станет его соблюдать. Владимир Зеленский заявил, что согласится на переговоры только если, Москва пойдёт на перемирие.