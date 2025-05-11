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Регион
11 мая, 14:57

Песков: Путин делает всё возможное, чтобы решить конфликт на Украине дипломатией

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин делает всё, что в его силах, для урегулирования конфликта на Украине дипломатическими средствами. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ABC News.

«Президент Путин делает всё возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», — сказал спикер Кремля.

Мадуро ликует от предложения Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая
Мадуро ликует от предложения Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая

Напомним, во время ночного брифинга для представителей отечественной и иностранной прессы Владимир Путин обратился к Киеву с предложением вернуться к прямым переговорам без предварительных условий. Площадкой был вновь выбран Стамбул, а датой — 15 мая. Также глава РФ допустил возможность прекращения огня, если будет уверенность, что киевский режим станет его соблюдать. Владимир Зеленский заявил, что согласится на переговоры только если, Москва пойдёт на перемирие.

Юрий Лысенко
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