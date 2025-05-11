Владимир Зеленский хочет удержать в своих руках власть, поэтому пытается под любым предлогом не допустить переговоров с Россией и затянуть боевые действия в зоне СВО. Об этом заявил РИА «Новости» лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Кровавый клоун пытается заставить Россию прекратить СВО без переговоров по существу, чтобы сохранить свою власть», — подчеркнул он.

Миронов пояснил, что Киеву не выгоден постоянный мир, ему нужна лишь временная передышка, поэтому Зеленский так отчаянно настаивает на прекращении огня только на 30 дней. Депутат добавил, что Путин в любом случае продавит позицию России, задачи СВО будут выполнены даже в случае отказа Киева садиться за стол переговоров. По словам Миронова, реакция Запада на инициативу Путина показывает то, что зарубежные лидеры тоже не готовы к миру, как и Киев.