Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 15:04

Польский премьер Туск призвал Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня

Дональд Туск. Обложка © ТАСС / AP / Vitalii Nosach

Дональд Туск. Обложка © ТАСС / AP / Vitalii Nosach

Премьер-министр Польши Дональд Туск вторил своим коллегам из Франции и Германии и сказал, что для старта мирных переговоров Россия должна согласиться на 30-дневное прекращение огня. Соответствующее заявление появилось на его личной странице в соцсети X.

«В ответ на наш призыв россияне предложили мирные переговоры с 15 мая. Но мир ждёт однозначного решения о немедленном и перемирии без всяких условий. Украина готова. Хватит жертв!» — говорится в его публикации.

ВСУ за время перемирия в честь Дня Победы 14 043 раза нарушили режим тишины
ВСУ за время перемирия в честь Дня Победы 14 043 раза нарушили режим тишины

Напомним, сегодня ночью президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться 15 мая к прямым переговорам в Стамбуле без предварительных условий. Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласится на это только если Москва примет 30-дневное перемирие. Макрон сказал, что российская инициатива — это «первый, но недостаточный шаг», а Мерц назвал предложение «хорошим знаком, но далёким от достаточного». Зато глава США ожидает, что в процессе мирного урегулирования по Украине наступит «большая неделя».

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar