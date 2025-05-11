Польский премьер Туск призвал Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня
Дональд Туск. Обложка © ТАСС / AP / Vitalii Nosach
Премьер-министр Польши Дональд Туск вторил своим коллегам из Франции и Германии и сказал, что для старта мирных переговоров Россия должна согласиться на 30-дневное прекращение огня. Соответствующее заявление появилось на его личной странице в соцсети X.
«В ответ на наш призыв россияне предложили мирные переговоры с 15 мая. Но мир ждёт однозначного решения о немедленном и перемирии без всяких условий. Украина готова. Хватит жертв!» — говорится в его публикации.
Напомним, сегодня ночью президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться 15 мая к прямым переговорам в Стамбуле без предварительных условий. Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласится на это только если Москва примет 30-дневное перемирие. Макрон сказал, что российская инициатива — это «первый, но недостаточный шаг», а Мерц назвал предложение «хорошим знаком, но далёким от достаточного». Зато глава США ожидает, что в процессе мирного урегулирования по Украине наступит «большая неделя».