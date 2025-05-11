Песков: Урегулирование на Украине — это сложный процесс, а не подписи на бумаге
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Урегулирование украинского конфликта — это не просто подписи под неким соглашением в ходе переговоров, а сложный процесс со множеством деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.
«Урегулирование на Украине — это очень сложная вещь. Это не означает просто поставить подпись на бумаге, для статуса, и провозгласить её соглашением. Это наполненный малейшими деталями процесс урегулирования. И каждая из этих деталей имеет крайне важное значение как для России, так и для Украины», — объяснил он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В своём заявлении российский лидер подчеркнул, что без понимания и устранения первопричин завершение конфликта невозможно. Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение, если Москва пойдёт на 30-дневное прекращение огня с 12 мая. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов посоветовал Киеву соглашаться без всяких условий на предложение Путина, чтобы «не убивать до конца свой народ».