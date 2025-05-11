Песков: Урегулирование на Украине — это сложный процесс, а не подписи на бумаге

Урегулирование украинского конфликта — это не просто подписи под неким соглашением в ходе переговоров, а сложный процесс со множеством деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.

«Урегулирование на Украине — это очень сложная вещь. Это не означает просто поставить подпись на бумаге, для статуса, и провозгласить её соглашением. Это наполненный малейшими деталями процесс урегулирования. И каждая из этих деталей имеет крайне важное значение как для России, так и для Украины», — объяснил он.