ВВС Индии: В ходе операции «Синдур» были сбиты самолёты сил Пакистана
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Маршал авиации Индии Авадеш Кумар Бхарти сообщил о результатах ответной операции «Синдур», проведённой после террористического акта в Пахалгаме. По его словам, в ходе боевых действий индийскими военными было уничтожено несколько пакистанских истребителей.
«Их самолётам не дали пролететь через нашу границу. У нас нет обломков, но, определённо, мы сбили несколько самолётов. Мы не хотели бы рисковать, делая предположения. У меня есть цифры, и мы вникаем в технические детали, чтобы установить это, поэтому я не хотел бы сейчас называть цифру. Но, определённо, есть потери с их стороны», — сказал он на брифинге минобороны Индии.
Бхарти избежал прямой формулировки относительно того, являлись ли сбитые пакистанские самолёты машинами четвёртого поколения, ограничившись характеристикой их как «высокотехнологичных». Он также подтвердил факт благополучного возвращения всех индийских лётчиков на базу. Отвечая на вопрос о достижении оперативных целей по ликвидации террористических лагерей, Бхарти дал однозначно утвердительный ответ, подчеркнув, что мировое сообщество вскоре сможет самостоятельно оценить результаты операции.
Напомним, обострение между странами произошло после того, как Индия начала операцию «Синдур», нанеся удары по предполагаемым террористическим объектам в Пакистане. В ответ Исламабад объявил о начале военной кампании. Но 10 мая при поддержке США стороны пришли к прекращению огня.