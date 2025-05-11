ВВС Индии: В ходе операции «Синдур» были сбиты самолёты сил Пакистана

«Их самолётам не дали пролететь через нашу границу. У нас нет обломков, но, определённо, мы сбили несколько самолётов. Мы не хотели бы рисковать, делая предположения. У меня есть цифры, и мы вникаем в технические детали, чтобы установить это, поэтому я не хотел бы сейчас называть цифру. Но, определённо, есть потери с их стороны», — сказал он на брифинге минобороны Индии.