Захарова: К предложению Путина по переговорам «ни убавить, ни прибавить»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила журналистам, что мирная инициатива президента РФ Владимира Путина содержит исчерпывающие условия для старта переговорного процесса со стороны Украины в Стамбуле. По словам дипломата, предложение носит комплексный характер и не требует каких-либо дополнений или изменений.

«Вы знаете, сегодня ночью, ну практически в ночь со вчерашнего на сегодняшний день, президент Российской Федерации Владимир Путин сделал соответствующее заявление. В нём, в этом заявлении, есть всё. Пожалуйста, читайте, знакомьтесь. Мне кажется, тут уже ни прибавить, ни убавить», — сказала она в антракте гала-концерта «Лед. Пламя. Победа» во Дворце Ирины Винер.