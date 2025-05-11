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Регион
11 мая, 17:19

Захарова: К предложению Путина по переговорам «ни убавить, ни прибавить»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила журналистам, что мирная инициатива президента РФ Владимира Путина содержит исчерпывающие условия для старта переговорного процесса со стороны Украины в Стамбуле. По словам дипломата, предложение носит комплексный характер и не требует каких-либо дополнений или изменений.

«Вы знаете, сегодня ночью, ну практически в ночь со вчерашнего на сегодняшний день, президент Российской Федерации Владимир Путин сделал соответствующее заявление. В нём, в этом заявлении, есть всё. Пожалуйста, читайте, знакомьтесь. Мне кажется, тут уже ни прибавить, ни убавить», — сказала она в антракте гала-концерта «Лед. Пламя. Победа» во Дворце Ирины Винер.

В МИД Швейцарии отказались комментировать предложение Путина о переговорах с Киевом
В МИД Швейцарии отказались комментировать предложение Путина о переговорах с Киевом

Напомнил, сегодня ночью Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский заявил, что согласится только после договора с российскими властями на 30-дневное прекращение огня. Глава США заявил, что Незалежная должна немедленно дать своё согласие на предложение российского лидера.

Александра Мышляева
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