Нутрициолог рассказала россиянам, как выбрать самый полезный кефир

Кефир – это не просто популярный напиток, а настоящий кладезь полезных веществ, который может значительно улучшить здоровье. Нутрициолог Ирина Попкова рассказала «Газете.ru», как правильно выбрать качественный продукт, чтобы извлечь из него максимальную пользу.

По её словам, первое, на что стоит обратить внимание, – это натуральность напитка. Специалист отмечает, что полезен любой кефир, если он натуральный. В его составе должны быть только молоко и закваска на кефирных грибках. Не стоит покупать напиток с добавками, загустителями и консервантами. Также важно обратить внимание на срок годности – у натурального продукта он не должен превышать 14 дней.

Эксперт подчеркнула, что трёхдневный кефир приносит максимум пользы. Именно на третий день ферментации продукт достигает пика пробиотической активности. В этот период в нём максимальная концентрация полезных бактерий, которые поддерживают микробиом кишечника и укрепляют иммунитет.

Что касается жирности, то здесь тоже нет повода для беспокойства. Кефир любой жирности полезен, даже 3,2 %. Молочные жиры не мешают похудению, а способствуют сытости и усвоению жирорастворимых витаминов. Оптимальная порция – 250–300 мл в день, утверждает нутрициолог.

Данный напиток полезен не только для пищеварения. Исследования показывают, что кефир помогает снижать артериальное давление и уровень сахара в крови, а также обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами.