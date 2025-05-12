Киевские власти, осознав безрезультатность попыток сорвать парад Победы в Москве, переключили давление на собственных граждан, сохраняющих память о героях Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещённой партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук в статье на платформе «Смотрим.ру».

Он напомнил, что Владимир Зеленский призывал мировых лидеров отказаться от визита в Москву 9 мая, угрожая возможными ударами по мероприятию. Тем не менее парад состоялся в торжественной обстановке в присутствии 27 глав государств. Также 13 стран направили своих военнослужащих для участия в шествии по Красной площади.

«Попытки сорвать парад провалились, хотя, по данным СМИ, глава офиса президента Украины Андрей Ермак до последнего пытался убедить британскую разведку повлиять на лидеров, чтобы они не приехали. Однако эти усилия оказались тщетными», — отметил Медведчук.

По его словам, после неудачи в Москве украинские власти усилили преследование граждан внутри страны. Так, 9 мая в Киеве была задержана женщина, которая пришла в Парк Славы с портретом отца-фронтовика и в пилотке, традиционном головном уборе советских солдат.

«Очевидно, полиция посчитала это серьёзной угрозой, и женщину доставили в Печерский райотдел», — прокомментировал Медведчук.

Кроме того, по его данным, была задержана девушка, слушавшая у Вечного огня песню «День Победы» на телефоне. Она пояснила, что её дед воевал в Бресте, а 9 мая для неё — праздник. Также был задержан мужчина, читавший молитву у Вечного огня на русском языке, которую впоследствии определили как церковнославянский.

Несмотря на эти случаи, добавил Медведчук, в украинских городах к сохранившимся памятникам героям Великой Отечественной войны жители продолжают нести цветы.

«Память жива, и её невозможно отнять», — подчеркнул он.