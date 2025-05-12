Бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что торжественное и яркое празднование Дня Победы в Москве вызвало раздражение на Западе, которое вылилось в резкие заявления, граничащие с «коллективным безумием».

Он подчеркнул, что вопреки примитивным угрозам Владимира Зеленского в адрес мировых лидеров, Парад Победы в Москве прошёл в торжественной атмосфере. Медведчук уверен, что реакция западных лидеров и их попытки диктовать условия России свидетельствуют об утрате ими исторической памяти и здравого смысла.

Столкнувшись с такой ситуацией, Запад начал проявлять явное недовольство. Это вылилось в серию согласованных заявлений, которые многие восприняли как проявление «коллективного помешательства». Однако этим дело не ограничилось. Вскоре президент Франции Эмманюэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершили визит в Киев, где, как сообщается, предъявили России очередной ультиматум.

«Действия задиристого петушка Макрона, вечно обиженного и национально озабоченного Туска, Мерца, которому не хватает только эсесовской формы, и изображающего из себя серого кардинала Стармера. Эта компашка вместе с уродом с неонацистскими замашками Зеленским, назвав себя «коалицией желающих», попытались исправить своё положение тем, что 10 мая выдвинули очередной ультиматум России», — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения «Другая Украина».