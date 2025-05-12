«Почувствовали друг друга»: Киев неоднозначно прокомментировал разговор Зеленского и Трампа

Во время недавней встречи в Ватикане, предшествовавшей похоронам Папы Римского Франциска, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский, смогли установить тесный личный контакт. Об этом сообщил глава Офиса лидера Украины Андрей Ермак в беседе с «РБК-Украина».

Глава Офиса Зеленского заявил, что не слышал этого разговора. Ермак также выразил мнение, что стороны «почувствовали друг друга и честность намерений».

«Я знаю только то, что мне рассказал потом президент. Это была встреча, о которой они договорились, что она в большинстве своём останется между ними. Я думаю, что они почувствовали друг друга, почувствовали честность намерений», — отметил Ермак.