«Почувствовали друг друга»: Киев неоднозначно прокомментировал разговор Зеленского и Трампа
Ермак: Трамп и Зеленский «почувствовали» друг друга на переговорах в Ватикане
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry, paparazzza
Во время недавней встречи в Ватикане, предшествовавшей похоронам Папы Римского Франциска, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский, смогли установить тесный личный контакт. Об этом сообщил глава Офиса лидера Украины Андрей Ермак в беседе с «РБК-Украина».
Глава Офиса Зеленского заявил, что не слышал этого разговора. Ермак также выразил мнение, что стороны «почувствовали друг друга и честность намерений».
«Я знаю только то, что мне рассказал потом президент. Это была встреча, о которой они договорились, что она в большинстве своём останется между ними. Я думаю, что они почувствовали друг друга, почувствовали честность намерений», — отметил Ермак.
Он также подчеркнул, что общение Зеленского и Трампа прошло в очень открытой атмосфере и может иметь значительные последствия. Ермак отметил, что если бы встреча состоялась по изначальному плану, после мессы, она носила бы совсем иной характер.
Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он также отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. В данном вопросе Трамп занял сторону Путина и потребовал от Киева немедленно согласиться на переговоры.