Неизменный курс: Минобороны России сообщило о продолжении СВО
Минобороны: ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции
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Российские вооруженные силы активно продолжают выполнение задач в рамках специальной военной операции на территории Украины, заявили в Министерстве обороны РФ.
Напомним, в ночь с 10 на 11 мая закончился срок объявленного перемирия, которое ВСУ нарушали неоднократно. Президент России Владимир Путин заявил о попытках нападения на границу России во время перемирия, хотя Москва не исключала его продление в зависимости от реакции Киева.