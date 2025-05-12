Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 09:17

Неизменный курс: Минобороны России сообщило о продолжении СВО

Минобороны: ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Российские вооруженные силы активно продолжают выполнение задач в рамках специальной военной операции на территории Украины, заявили в Министерстве обороны РФ.

Напомним, в ночь с 10 на 11 мая закончился срок объявленного перемирия, которое ВСУ нарушали неоднократно. Президент России Владимир Путин заявил о попытках нападения на границу России во время перемирия, хотя Москва не исключала его продление в зависимости от реакции Киева.

«Это хороший знак!» Зеленский поставил Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая
«Это хороший знак!» Зеленский поставил Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar