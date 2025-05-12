Египет поприветствовал предложение Путина о переговорах с Киевом в Стамбуле
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В Египте с одобрением восприняли предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщило египетский МИД.
«Арабская Республика Египет высоко оценивает конструктивные дипломатические усилия и контакты, направленные на мирное решение украинского кризиса, и предложение российской стороны о проведении прямых переговоров с Украиной 15 мая», — говорится в заявлении министерства.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Также глава государства отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Сначала Зеленский заявил, что согласие Украины на предложение возможно только при условии 30-дневного перемирия, объявленного Россией. Позже глава киевского режима согласился на переговоры, сказав, что будет лично ждать Путина в Стамбуле.