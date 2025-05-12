Песков: Путин чётко обозначил позицию по переговорам с Украиной
Дмитрий Песков. Фото © Life.ru
Россия не ставит никаких предварительных условий для начала переговоров с Украиной. Об этом чётко и недвусмысленно заявил президент РФ Владимир Путин, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В этом заявлении, в том числе, [президент] чётко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий», — отметил Песков.
Напомним, накануне Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. В Москве считают, что тогда это произошло под давлением западных стран. Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как РФ пойдёт на 30-дневное перемирие. Президент США Дональд Трамп в этом вопросе занял сторону лидера РФ и потребовал от Киева немедленно согласиться на переговоры.