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Регион
13 мая, 14:20

В СК установили, что нападение на полицейских в Дагестане было спланировано

СК Дагестана возбудил уголовное дело о теракте после нападения на полицейских

Машина экстренных служб. Обложка © Life.ru

Машина экстренных служб. Обложка © Life.ru

В Дагестане Следственный комитет расследует обстоятельства нападения на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале. По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по республике, нападение на полицейских, произошедшее 5 мая в Махачкале, было тщательно подготовлено.

По версии следствия, двое местных жителей организовали террористическую группу для совершения терактов в регионе. В рамках реализации этого плана, они разработали и осуществили нападение на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале 5 мая 2025 года. Дебоширы открыли огонь по экипажу ГИБДД, захватили их служебную машину и попытались скрыться с места преступления.

После произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о создании террористического сообщества и руководстве им, а также о террористическом акте.

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Напомним, что в результате вооружённого нападения пострадали четыре сотрудника полиции, двое из них не выжили, ещё двое получили ранения и были экстренно доставлены в больницу. Однако правоохранителям удалось ликвидировать агрессоров. Недавно родственники пострадавшего инспектора ГИБДД рассказали, что он уже поправляется.

Алиса Хуссаин
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