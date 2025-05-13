В СК установили, что нападение на полицейских в Дагестане было спланировано

В Дагестане Следственный комитет расследует обстоятельства нападения на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале. По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по республике, нападение на полицейских, произошедшее 5 мая в Махачкале, было тщательно подготовлено.

По версии следствия, двое местных жителей организовали террористическую группу для совершения терактов в регионе. В рамках реализации этого плана, они разработали и осуществили нападение на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале 5 мая 2025 года. Дебоширы открыли огонь по экипажу ГИБДД, захватили их служебную машину и попытались скрыться с места преступления.