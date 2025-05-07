Полицейский Магомедов, ликвидировавший боевика в Махачкале, уже спасал людей

Полицейский Мурад Магомедов, который получил тяжёлые ранения при ликвидации террориста в рукопашной схватке 5 мая в Махачкале, уже не впервые оказывается в опасных ситуациях по долгу службы. Об этом пишет «Регнум».

В июне 2024 года он принимал участие в перестрелке с боевиками у Свято-Успенского собора в Махачкале, одним из первых прибыв на место теракта вместе с напарником. Тогда погибли 16 правоохранителей и несколько мирных жителей. А в 2023 году Магомедов стал свидетелем взрыва на автозаправочной станции в столице региона, где помогал эвакуировать раненых и искать погибших. В результате происшествия пострадали 63 человека, включая 16 детей, ещё 35 погибли.

Напомним, что 5 мая Мурад Магомедов получил три глубокие резаные раны на лице и руке, сотрясение мозга и пулевое ранение бедра. Несмотря на тяжесть травм, состояние полицейского удалось стабилизировать.