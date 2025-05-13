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13 мая, 14:25

Дочь Нины Гребешковой рассказала о сцене в «Бриллиантовой руке», которую придумала мать

Оксана Гайдай: Сцену с будильником в «Бриллиантовой руке» придумала Гребешкова

Нина Гребешкова и Юрий Никулин. Обложка © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), реж. Леонид Гайдай / kinopoisk

Нина Гребешкова и Юрий Никулин. Обложка © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), реж. Леонид Гайдай / kinopoisk

Актриса Нина Гребешкова высоко ценила все фильмы своего мужа Леонида Гайдая и часто предлагала творческие идеи прямо во время съёмок. Об этом в беседе с RT сообщила их дочь Оксана Гайдай. По её словам, изначально артистка мечтала о роли управдомши в культовой комедии «Бриллиантовая рука», однако в итоге эту героиню сыграла Нонна Мордюкова. В результате Гребешковой достался образ Надежды Горбунковой, ставший одним из самых запоминающихся в её карьере.

«Конечно, это был более яркий образ. Но мама отлично справилась с ролью и любила свою героиню», — рассказала Гайдай.

Она подчеркнула, что Гребешкова активно участвовала в творческом процессе. В частности, именно ей принадлежала идея знаменитого эпизода, где её персонаж будит супруга при помощи будильника.

Стало известно, кому достанется наследство Нины Гребешковой
Стало известно, кому достанется наследство Нины Гребешковой

Напомним, 10 мая на 95-м году жизни умерла актриса Нина Гребешкова, вдова режиссёра Леонида Гайдая. Похороны состоятся 14 мая на Кунцевском кладбище Москвы. Зрители запомнили артистку по ролям в «Кавказской пленнице», «Бриллиантовой руке», «Не может быть!» и «Спортлото-82».

Александра Мышляева
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