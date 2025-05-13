Дочь Нины Гребешковой рассказала о сцене в «Бриллиантовой руке», которую придумала мать

Актриса Нина Гребешкова высоко ценила все фильмы своего мужа Леонида Гайдая и часто предлагала творческие идеи прямо во время съёмок. Об этом в беседе с RT сообщила их дочь Оксана Гайдай. По её словам, изначально артистка мечтала о роли управдомши в культовой комедии «Бриллиантовая рука», однако в итоге эту героиню сыграла Нонна Мордюкова. В результате Гребешковой достался образ Надежды Горбунковой, ставший одним из самых запоминающихся в её карьере.