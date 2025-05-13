Дочь Нины Гребешковой рассказала о сцене в «Бриллиантовой руке», которую придумала мать
Оксана Гайдай: Сцену с будильником в «Бриллиантовой руке» придумала Гребешкова
Нина Гребешкова и Юрий Никулин. Обложка © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), реж. Леонид Гайдай / kinopoisk
Актриса Нина Гребешкова высоко ценила все фильмы своего мужа Леонида Гайдая и часто предлагала творческие идеи прямо во время съёмок. Об этом в беседе с RT сообщила их дочь Оксана Гайдай. По её словам, изначально артистка мечтала о роли управдомши в культовой комедии «Бриллиантовая рука», однако в итоге эту героиню сыграла Нонна Мордюкова. В результате Гребешковой достался образ Надежды Горбунковой, ставший одним из самых запоминающихся в её карьере.
«Конечно, это был более яркий образ. Но мама отлично справилась с ролью и любила свою героиню», — рассказала Гайдай.
Она подчеркнула, что Гребешкова активно участвовала в творческом процессе. В частности, именно ей принадлежала идея знаменитого эпизода, где её персонаж будит супруга при помощи будильника.
Напомним, 10 мая на 95-м году жизни умерла актриса Нина Гребешкова, вдова режиссёра Леонида Гайдая. Похороны состоятся 14 мая на Кунцевском кладбище Москвы. Зрители запомнили артистку по ролям в «Кавказской пленнице», «Бриллиантовой руке», «Не может быть!» и «Спортлото-82».