Зеленский призвал ввести против РФ сильнейшие санкции в случае срыва переговоров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
Владимир Зеленский призвал ввести против России сильнейшие санкции в случае срыва переговоров в Стамбуле. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда».
«Это должен быть сильнейший пакет санкций, потому что это воля к окончанию войны или нет», — сказал Зеленский.
По его словам, власти США, ЕС и других стран должны выполнить свои обещания и ввести в отношении России самые мощные ограничения.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — в том же месте, где в 2022 году переговорный процесс был прерван. Изначально Зеленский выдвинул условия для своего участия, однако позднее заявил о готовности к переговорам, подчеркнув, что намерен лично ждать главу России в Стамбуле и не планирует вести диалог с кем-либо другим. Также известно, что на переговорах будут присутствовать представители США.