Зеленский призвал ввести против РФ сильнейшие санкции в случае срыва переговоров

Владимир Зеленский призвал ввести против России сильнейшие санкции в случае срыва переговоров в Стамбуле. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда».

«Это должен быть сильнейший пакет санкций, потому что это воля к окончанию войны или нет», — сказал Зеленский.