Зеленский заявил, что условие РФ об остановке помощи Киеву «никому не поможет»

Владимир Зеленский заявил, что условие России о приостановке военной помощи Киеву во время 30-дневного перемирия «никому не поможет». Об этом сообщает «РБК-Украина».

»Это никому не поможет. И русским это не поможет. Остановятся какие поставки? Они уже месяцы есть в Европе. Та или иная техника, то или иное оружие», — сказал главарь киевского режима журналистам.