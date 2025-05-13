Зеленский заявил, что условие РФ об остановке помощи Киеву «никому не поможет»
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Владимир Зеленский заявил, что условие России о приостановке военной помощи Киеву во время 30-дневного перемирия «никому не поможет». Об этом сообщает «РБК-Украина».
»Это никому не поможет. И русским это не поможет. Остановятся какие поставки? Они уже месяцы есть в Европе. Та или иная техника, то или иное оружие», — сказал главарь киевского режима журналистам.
Также Зеленский считает, что ограничение на ввоз через границу Украины западного оружия «не сработает», ведь Киев якобы имеет на своих складах всё, что необходимо.
Условия Москвы в контексте возможного 30-дневного перемирия были известны ещё в марте. РФ обозначила ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. Подчёркивалось, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.