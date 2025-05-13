Мединский убежал от журналиста Юнашева, спросившего о его участии в переговорах в Стамбуле
Мединский не стал отвечать на вопрос о поездке в Стамбул на переговоры с Киевом
Владимир Мединский на переговорах в 2022 году. Обложка © kremlin.ru
Глава Российского военно-исторического общества (РВИО) и помощник президента РФ Владимир Мединский не стал отвечать на вопрос корреспондента Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, поедет ли он на переговоры в Стамбул 15 мая. Видео опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE». Напомним, в 2022 году Мединский был членом делегации РФ на переговорах с Киевом в Белоруссии.
Владимир Мединский отказался отвечать на вопрос о своём участии в переговорах в Стамбуле. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Напомним, в феврале-марте 2022 года состоялись три встречи представителей Москвы и Киева. Первый раунд переговоров прошёл в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. 29 марта, переговорщики снова встретились очно — на этот раз в Стамбуле. Встреча продлилась около трёх часов. Однако под давлением Запада переговорный процесс был сорван.
В этом году, 11 мая, президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Владимир Зеленский колебался, но всё же согласился сесть за стол переговоров. При этом он намерен лично ждать главу России в Стамбуле и не планирует вести диалог с кем-либо другим. Россия пока не оглашала состав своей делегации. В Кремле заявили, что представители РФ будут ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг.