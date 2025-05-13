Мединский убежал от журналиста Юнашева, спросившего о его участии в переговорах в Стамбуле

Глава Российского военно-исторического общества (РВИО) и помощник президента РФ Владимир Мединский не стал отвечать на вопрос корреспондента Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, поедет ли он на переговоры в Стамбул 15 мая. Видео опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE». Напомним, в 2022 году Мединский был членом делегации РФ на переговорах с Киевом в Белоруссии.

Напомним, в феврале-марте 2022 года состоялись три встречи представителей Москвы и Киева. Первый раунд переговоров прошёл в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. 29 марта, переговорщики снова встретились очно — на этот раз в Стамбуле. Встреча продлилась около трёх часов. Однако под давлением Запада переговорный процесс был сорван.