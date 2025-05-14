Американский генерал заявил, что США могут начать войну с Россией
Генерал США Гийо допустил войну России и Америки в случае эскалации на Украине
Генерал допустил войну России и Америки в случае эскалации на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / graja
Глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Грегори Гийо заявил Конгрессу о сохраняющейся вероятности эскалации конфликта на Украине. В случае максимального обострения ситуации не исключена даже прямая военная конфронтация между Соединёнными Штатами и Россией, считает он.
«Остаётся несколько вероятных путей, по которым [конфликт на Украине] может перерасти в прямой военный конфликт с Соединёнными Штатами», — подчеркнул военнослужащий, выступая перед законодателями.
Сейчас США активно содействуют мирным переговорам между Москвой и Киевом. Американский лидер Дональд Трамп на днях призвал Украину согласиться на переговоры с Россией, которые предложил провести Владимир Путин. На встречу двух делегаций поедет и госсекретарь США Марко Рубио. Также глава Белого дома задумывается о том, чтобы лично прилететь в Стамбул.