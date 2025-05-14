Американский генерал заявил, что США могут начать войну с Россией

Глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Грегори Гийо заявил Конгрессу о сохраняющейся вероятности эскалации конфликта на Украине. В случае максимального обострения ситуации не исключена даже прямая военная конфронтация между Соединёнными Штатами и Россией, считает он.