В Британии оценили решение Путина о прямых переговорах
Прауд: Путин поступил верно, не поддавшись на требования о прекращении огня
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин проявил дальновидность, настояв на прямых переговорах с Украиной, при этом не согласившись на прекращение огня. Такое мнение высказал бывший сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд на YouTube-канале политолога Гленна Дизена.
«Все знают, что прекращение огня необходимо, но для этого сначала надо провести переговоры по вопросам, которые были у России даже не три, а целых 18 лет, ещё со времен Мюнхенской речи Путина», — объяснил дипломат.
По мнению дипломата, обсуждать вопрос о прекращении огня следует непосредственно во время переговоров, а не до них.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Однако затем он изменил своё решение и дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле. 13 мая стало известно, кто представит США на переговорах. Москва ещё официально не объявила состав своей делегации.