Президент России Владимир Путин проявил дальновидность, настояв на прямых переговорах с Украиной, при этом не согласившись на прекращение огня. Такое мнение высказал бывший сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд на YouTube-канале политолога Гленна Дизена.

«Все знают, что прекращение огня необходимо, но для этого сначала надо провести переговоры по вопросам, которые были у России даже не три, а целых 18 лет, ещё со времен Мюнхенской речи Путина», — объяснил дипломат.

По мнению дипломата, обсуждать вопрос о прекращении огня следует непосредственно во время переговоров, а не до них.