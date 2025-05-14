Планы изменились: Для приезда в Стамбул Зеленскому потребуется разрешение Путина и Запада
«Царьград»: Зеленский ждёт разрешения Запада на поездку в Стамбул
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но теперь вынужден ждать не только ответа от Москвы, но и разрешения на въезд в Стамбул. Ранее он утверждал, что встреча с российским лидером должна состояться уже в ближайший четверг в Турции, однако теперь планы изменились.
«Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с [главой Турции Реджепом] Эрдоганом улетим в Стамбул. Мы сделаем всё, чтобы эта встреча состоялась», — приводит заявление киевского главаря «Царьград».
Однако ещё несколько дней назад его тон был куда более решительным: тогда Зеленский требовал прекращения огня «уже завтра», как условия для начала переговоров. А ещё настаивал на личной встрече с главой РФ.
Теперь же ситуация выглядит иначе: глава киевского режима вынужден корректировать свои планы, ожидая не только реакции Кремля, но и согласования с западными партнёрами. Вопрос о том, полетит ли Путин в Турцию, остаётся открытым, но очевидно одно — Зеленский крайне заинтересован в этой встрече. И, судя по всему, не только он: в Вашингтоне также явно рассчитывают на диалог, способный повлиять на дальнейшее развитие событий.
Пока же Киев продолжает выдвигать условия, которые, по мнению некоторых экспертов, лишь оттягивают возможность реальных переговоров. Остаётся ждать: состоится ли встреча, которая может изменить ход конфликта, или всё снова ограничится декларациями.
Напомним, Владимир Путин обратился к Киеву с предложением возвратиться к формату прямых переговоров без предварительных условий. Глава РФ выбрал дату и место — 15 мая, Стамбул. Зеленский, однако, всё же начал выставлять требования, заявив о необходимости 30-дневного перемирия до переговоров. Впрочем, вскоре он «передумал» и согласился на встречу, акцентировав внимание на том, что будет лично ждать российского лидера в Стамбуле. А сегодня Зеленский признался, что рассчитывает на конструктивный диалог, который позволит договориться о прекращении огня и обмене пленными.