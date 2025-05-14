Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но теперь вынужден ждать не только ответа от Москвы, но и разрешения на въезд в Стамбул. Ранее он утверждал, что встреча с российским лидером должна состояться уже в ближайший четверг в Турции, однако теперь планы изменились.

«Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с [главой Турции Реджепом] Эрдоганом улетим в Стамбул. Мы сделаем всё, чтобы эта встреча состоялась», — приводит заявление киевского главаря «Царьград».

Однако ещё несколько дней назад его тон был куда более решительным: тогда Зеленский требовал прекращения огня «уже завтра», как условия для начала переговоров. А ещё настаивал на личной встрече с главой РФ.

Теперь же ситуация выглядит иначе: глава киевского режима вынужден корректировать свои планы, ожидая не только реакции Кремля, но и согласования с западными партнёрами. Вопрос о том, полетит ли Путин в Турцию, остаётся открытым, но очевидно одно — Зеленский крайне заинтересован в этой встрече. И, судя по всему, не только он: в Вашингтоне также явно рассчитывают на диалог, способный повлиять на дальнейшее развитие событий.