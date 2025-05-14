Песков ответил на вопрос о составе делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Состав делегации России на переговорах в Стамбуле до сих пор остаётся в тайне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль раскроет имена участников переговоров только после приказа лидера России Владимира Путина.

«Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что российская делегация точно будет завтра, 15 марта, присутствовать на встрече. Москва ожидает прямого диалога с представителями Кремля.