Песков ответил на вопрос о составе делегации РФ на переговорах в Стамбуле
Кремль не раскрыл состав делегации России на переговорах в Стамбуле
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Состав делегации России на переговорах в Стамбуле до сих пор остаётся в тайне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль раскроет имена участников переговоров только после приказа лидера России Владимира Путина.
«Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», — заявил Песков.
Также пресс-секретарь подчеркнул, что российская делегация точно будет завтра, 15 марта, присутствовать на встрече. Москва ожидает прямого диалога с представителями Кремля.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Однако затем он изменил своё решение и дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле. 13 мая стало известно, кто представит США на переговорах. Москва ещё официально не объявила состав своей делегации.