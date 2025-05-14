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Регион
14 мая, 15:02

СМИ узнали, что Лавров не полетит на переговоры с Украиной в Стамбул

«Ъ»: Лавров не будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле

Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле, узнал «Коммерсант». Кто именно будет представлять Москву на встрече, официально до сих пор не сообщалось.

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Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Владимир Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле, хотя об участии первых лиц государства речи не шло. Кто окажется в составе делегации РФ до сих пор неизвестно, однако ранее в Сети распространялась неподтверждённая информация, что её возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Александра Вишнякова
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