СМИ узнали, что Лавров не полетит на переговоры с Украиной в Стамбул

Глава МИД РФ Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле, узнал «Коммерсант». Кто именно будет представлять Москву на встрече, официально до сих пор не сообщалось.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Владимир Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле, хотя об участии первых лиц государства речи не шло. Кто окажется в составе делегации РФ до сих пор неизвестно, однако ранее в Сети распространялась неподтверждённая информация, что её возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.