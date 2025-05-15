Силовики оцепили дворец Долмабахче перед приездом переговорщиков РФ и Украины
Турецкие силовики оцепили по периметру здание дворца Долмабахче , на подъезде стоят военные с оружием. Журналистов внутрь не пускают. Все службы в Стамбуле и Анкаре приведены в повышенную готовность. Об этом пишет SHOT, комментируя обстановку на месте, где должны состояться исторические переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.
Обстановка у дворца в Турции до переговоров. Видео © Х / newnad_rod
Тем временем, агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что Владимир Зеленский намерен решить, какие шаги предпринять в мирных переговорах с Россией, только после дискуссии с лидером Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре, встреча запланирована сегодня в районе 13 часов (по Москве). Также сообщается, что в Турцию для «дачи рекомендаций» прилетел советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Ранее сообщалось, что российская делегация прилетела в Стамбул для проведения переговоров с Украиной. Встреча пройдёт в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Делегацию РФ возглавит помощник президента России Владимир Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Х / newnad_rod