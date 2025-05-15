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15 мая, 07:50

Делегация Украины побывает на встрече Зеленского с Эрдоганом перед вылетом в Стамбул

«Звезда»: Делегация Киева вылетит в Стамбул после встречи Зеленского и Эрдогана

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинская делегация вылетит в Стамбул на переговоры с российскими представителями из Анкары, где будет присутствовать на встрече Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она назначена на 14:00, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник.

«Начало переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле ожидается после обеда», — подчеркнул собеседник канала.
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Как писал Life.ru, президент РФ Владимир Путин стал инициатором прямых переговоров России и Украины без предварительных условий. Местом встречи была выбрана Турция. Российская делегация уже прилетела в Стамбул. Переговоры пройдут в резиденции турецкого президента во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Делегацию РФ возглавит помощник президента России Владимир Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Татьяна Миссуми
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