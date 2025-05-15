Делегация Украины побывает на встрече Зеленского с Эрдоганом перед вылетом в Стамбул

Украинская делегация вылетит в Стамбул на переговоры с российскими представителями из Анкары, где будет присутствовать на встрече Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она назначена на 14:00, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник.