Делегация Украины побывает на встрече Зеленского с Эрдоганом перед вылетом в Стамбул
«Звезда»: Делегация Киева вылетит в Стамбул после встречи Зеленского и Эрдогана
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Украинская делегация вылетит в Стамбул на переговоры с российскими представителями из Анкары, где будет присутствовать на встрече Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она назначена на 14:00, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник.
«Начало переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле ожидается после обеда», — подчеркнул собеседник канала.
Как писал Life.ru, президент РФ Владимир Путин стал инициатором прямых переговоров России и Украины без предварительных условий. Местом встречи была выбрана Турция. Российская делегация уже прилетела в Стамбул. Переговоры пройдут в резиденции турецкого президента во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Делегацию РФ возглавит помощник президента России Владимир Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.