Москва выдержала паузу перед объявлением состава российской делегации для переговоров в Стамбуле, поскольку нужно было дать время Владимиру Зеленскому долететь до Турции. В этот момент он находился в пути, сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Формулировка «переговоры без предварительных условий» мгновенно изменила расстановку сил. Пытавшийся поторговаться Киев оказался в неудобном положении, ведь Москва предстала готовой к немедленному диалогу, пока Украина ставила условия, считает журналист.

Особое значение имеет и Владимир Мединский во главе делегации РФ. Его возвращение является сигналом к тому, что обсуждавшиеся ещё в 2022 году – внеблоковый статус Украины и сокращение её армии – по-прежнему актуальны. Кроме того, помощник президента РФ хорошо подкован в плане истории, посему ответы на вопросы принадлежности Крыма или Одессы он изучил вдоль и поперёк.

Состав делегации, представленной в основном замминистрами, говорит о предварительном характере встреч. Это не тот высокий уровень, к которому, стремился Киев – подготовка к подобным саммитам ведётся дольше, чем пару дней.

Стратегически выверенным оказалось и время объявления списка: Кремль обнародовал его, когда Владимир Зеленский был уже на пути в Турцию. В такой ситуации отказ от диалога, когда участники уже почти на месте, выглядит неловко, считает Юнашев. Если бы глава киевского режима к тому моменту ещё не покинул Украину, то у него была бы возможность придумать отговорку, чтобы никуда не летать, заключил журналист.