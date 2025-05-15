«Подскочит, если дожмут»: В ГД объяснили визит Зеленского в Анкару

Владимир Зеленский хочет быть поближе к переговорам в Стамбуле, чтобы «подскочить» туда, если его «дожмут», поэтому летит в Анкару на встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом SHOT заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Он хочет оправдать свой отказ от участия в переговорах встречей с Эрдоганом, польстить его самолюбию и покрепче привязать к себе. Кроме того, он хочет быть поближе к переговорам, чтобы подскочить на них, если его «дожмут» или если на них возникнет что-то, чем он сможет похвастаться», — сказал Делягин.