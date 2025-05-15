«Подскочит, если дожмут»: В ГД объяснили визит Зеленского в Анкару
Депутат Делягин: Зеленский «подскочит» на переговоры, если его «дожмут»
Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский хочет быть поближе к переговорам в Стамбуле, чтобы «подскочить» туда, если его «дожмут», поэтому летит в Анкару на встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом SHOT заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.
«Он хочет оправдать свой отказ от участия в переговорах встречей с Эрдоганом, польстить его самолюбию и покрепче привязать к себе. Кроме того, он хочет быть поближе к переговорам, чтобы подскочить на них, если его «дожмут» или если на них возникнет что-то, чем он сможет похвастаться», — сказал Делягин.
Напомним, президент России Владимир Путин выступил с инициативой начать прямые переговоры между Россией и Украиной без выдвижения предварительных условий. Переговоры пройдут в Турции — в качестве площадки выбран дворец Долмабахче, резиденция президента Турции на берегу Босфора в Стамбуле. Российская делегация уже прибыла в город; её возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую сторону будут представлять глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Перед переговорами Владимир Зеленский планирует провести встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.