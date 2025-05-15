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Регион
15 мая, 09:30

«Подскочит, если дожмут»: В ГД объяснили визит Зеленского в Анкару

Депутат Делягин: Зеленский «подскочит» на переговоры, если его «дожмут»

Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский хочет быть поближе к переговорам в Стамбуле, чтобы «подскочить» туда, если его «дожмут», поэтому летит в Анкару на встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом SHOT заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Он хочет оправдать свой отказ от участия в переговорах встречей с Эрдоганом, польстить его самолюбию и покрепче привязать к себе. Кроме того, он хочет быть поближе к переговорам, чтобы подскочить на них, если его «дожмут» или если на них возникнет что-то, чем он сможет похвастаться», — сказал Делягин.

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Напомним, президент России Владимир Путин выступил с инициативой начать прямые переговоры между Россией и Украиной без выдвижения предварительных условий. Переговоры пройдут в Турции — в качестве площадки выбран дворец Долмабахче, резиденция президента Турции на берегу Босфора в Стамбуле. Российская делегация уже прибыла в город; её возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую сторону будут представлять глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Перед переговорами Владимир Зеленский планирует провести встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Александра Мышляева
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