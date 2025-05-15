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Регион
15 мая, 09:41

На Западе раскрыли невыгодное положение Киева на переговорах в Стамбуле

RS: Положение Киева на переговорах в Стамбуле хуже, чем в 2022 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Позиция украинской стороны на переговорах в Стамбуле будет слабее, чем в 2022 году. Об этом сообщает Responsible Statecraft (RS).

«Украина примет участие в переговорах в Стамбуле в более слабой позиции, чем в 2022 году», — говорится в статье.

По мнению обозревателей, поддержка Киева со стороны Запада уже не столь значительна, как три года назад, в то время как Российская Федерация постепенно расширяет контроль над новыми территориями.

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Напомним, что сегодня, 15 мая, в Стамбуле пройдут переговоры между Россией и Украиной. Делегацию от РФ на мероприятиях возглавит помощник президента Владимир Мединский. Интересы Незалежной будут представлять министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Утром из Польши в Анкару вылетел самолёт с Зеленским. Там он встретится с Эрдоганом. Лидер РФ в Турцию не приедет.

Александра Мышляева
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