На Западе раскрыли невыгодное положение Киева на переговорах в Стамбуле
RS: Положение Киева на переговорах в Стамбуле хуже, чем в 2022 году
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Позиция украинской стороны на переговорах в Стамбуле будет слабее, чем в 2022 году. Об этом сообщает Responsible Statecraft (RS).
«Украина примет участие в переговорах в Стамбуле в более слабой позиции, чем в 2022 году», — говорится в статье.
По мнению обозревателей, поддержка Киева со стороны Запада уже не столь значительна, как три года назад, в то время как Российская Федерация постепенно расширяет контроль над новыми территориями.
Напомним, что сегодня, 15 мая, в Стамбуле пройдут переговоры между Россией и Украиной. Делегацию от РФ на мероприятиях возглавит помощник президента Владимир Мединский. Интересы Незалежной будут представлять министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Утром из Польши в Анкару вылетел самолёт с Зеленским. Там он встретится с Эрдоганом. Лидер РФ в Турцию не приедет.