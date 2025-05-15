На Западе раскрыли невыгодное положение Киева на переговорах в Стамбуле

Позиция украинской стороны на переговорах в Стамбуле будет слабее, чем в 2022 году. Об этом сообщает Responsible Statecraft (RS).

«Украина примет участие в переговорах в Стамбуле в более слабой позиции, чем в 2022 году», — говорится в статье.