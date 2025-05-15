Захарова отметила мировую поддержку инициативы Путина о прямых переговорах с Украиной
Захарова: РФ видит мировую поддержку инициативы Путина о переговорах в Стамбуле
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Россия хорошо чувствует мировую поддержку предложения РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной на территории Турции. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы отметили действительно такое мировое признание и мировую поддержку инициативы президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров в Стамбуле», — подчеркнула она.
Дипломат отметила, что российская сторона особенно благодарна Китаю и Бразилии, которые с начала боевых действий в зоне спецоперации пытались найти «политико-дипломатические опции урегулирования украинского кризиса».
Ранее Мария Захарова подтвердила перенос встречи между российской и украинской сторонами в Стамбуле. Она заявила, что делегации двух государств увидятся во второй половине дня, 15 мая, по инициативе турецкой стороны. Изначально, Москва и Киев должны были встретиться в 10:00. Владимир Зеленский ранее пожелал пообщаться с лидером Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре до переговоров с РФ. При этом, прибыв в Турцию, глава киевского режима успел оскорбить российскую делегацию в беседе с журналистами.