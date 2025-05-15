Захарова отметила мировую поддержку инициативы Путина о прямых переговорах с Украиной

Россия хорошо чувствует мировую поддержку предложения РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной на территории Турции. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы отметили действительно такое мировое признание и мировую поддержку инициативы президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров в Стамбуле», — подчеркнула она.