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15 мая, 11:31

Что известно о генерале Фомине, который примет участие в переговорах с Киевом в Стамбуле

Член делегации РФ Фомин отвечает за международное военное сотрудничество

Александр Фомин. Обложка © Wikipedia / mil.ru

Александр Фомин. Обложка © Wikipedia / mil.ru

Минобороны России на переговорах с Украиной в Стамбуле будет представлять заместитель министра, генерал-полковник Александр Фомин. Он родился 25 мая 1959 года в Лениногорске (ныне Риддер, Казахстан). В 1984 окончил Военный Краснознаменный институт Минобороны СССР по специальности переводчика-референта. В 1992 году завершил обучение в Военной академии Советской Армии.

В 2005 году Фомин стал заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), а в 2012-м возглавил ведомство. С 2017 года генерал занимает пост заместителя министра обороны РФ. Он отвечает за международное военное сотрудничество, координирует выполнение международных договоров и взаимодействие с зарубежными военными структурами.

Как пишет РИА «ФедералПресс», Фомин уже участвовал в переговорах с Украиной в 2022 году, причём как в Минске, так и в Стамбуле. В 2025 он вновь включён в состав российской делегации, что подчеркивает важность военной составляющей повестки.

Тёртые переговорщики и генералы-герои: кто представит Россию в Стамбуле
Тёртые переговорщики и генералы-герои: кто представит Россию в Стамбуле

Напомним, переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. Украину будут представлять глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.

Борис Эльфанд
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