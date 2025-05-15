Что известно о генерале Фомине, который примет участие в переговорах с Киевом в Стамбуле

Минобороны России на переговорах с Украиной в Стамбуле будет представлять заместитель министра, генерал-полковник Александр Фомин. Он родился 25 мая 1959 года в Лениногорске (ныне Риддер, Казахстан). В 1984 окончил Военный Краснознаменный институт Минобороны СССР по специальности переводчика-референта. В 1992 году завершил обучение в Военной академии Советской Армии.

В 2005 году Фомин стал заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), а в 2012-м возглавил ведомство. С 2017 года генерал занимает пост заместителя министра обороны РФ. Он отвечает за международное военное сотрудничество, координирует выполнение международных договоров и взаимодействие с зарубежными военными структурами.