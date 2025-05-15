Наша делегация не в Анкаре: В Кремле не стали комментировать переговорные капризы Зеленского

В Кремле не комментируют слова Владимира Зеленского о том, что он примет решение об участии украинской делегации в переговорах с российской стороной после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.