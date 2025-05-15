Наша делегация не в Анкаре: В Кремле не стали комментировать переговорные капризы Зеленского
Песков не стал комментировать слова Зеленского о решении по переговорам с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле не комментируют слова Владимира Зеленского о том, что он примет решение об участии украинской делегации в переговорах с российской стороной после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я никак это не могу прокомментировать. По крайней мере, сейчас наша делегация ожидает, и она ожидает в Стамбуле, а не в Анкаре», — напомнил спикер Кремля.
Напомним, на сегодня в Стамбуле назначены переговоры российской и украинской делегацией. Нашу страну будет представлять помощник президента Владимир Мединский, Незалежную — глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Тем временем Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где у него сейчас проходит встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом, и заявил, что только по итогам беседы с турецким президентом решит, будет ли Украина участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле.