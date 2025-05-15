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15 мая, 12:09

«У нас есть походы»: Мирошник предрёк конструктивные переговоры со стороны российской делегации

Мирошник: У делегации РФ в Стамбуле есть всё для конструктивных переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Делегация России в Стамбуле располагает всеми необходимыми директивами и подходами для проведения конструктивных переговоров. Об этом заявил на брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Наша делегация абсолютно отвечает стандартам, отвечает подходам, это рабочая делегация, которая уполномочена вести переговоры. У неё есть все директивы, все подходы, все соответствующие документы для того, чтобы вести конструктивные, серьёзные переговоры. У нас есть проекты документов, у нас есть подходы, у нас есть уполномоченные лица», — сказал Мирошник.

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Напомним, что российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В её состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Список экспертов, участвующих в переговорах, утверждён президентом. Делегация уже прибыла в Стамбул и готова к началу встречи, однако не исключено, что украинская сторона может отказаться от участия. Владимир Зеленский, прибыв в Турцию, раскритиковал состав представителей РФ, отметив, что его уровень не отвечает ожиданиям. В России его осадили, напомнив, что лидер киевского режима не имеет должного образования, чтобы кидаться на других.

Александра Мышляева
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