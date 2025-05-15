«У нас есть походы»: Мирошник предрёк конструктивные переговоры со стороны российской делегации

Делегация России в Стамбуле располагает всеми необходимыми директивами и подходами для проведения конструктивных переговоров. Об этом заявил на брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Наша делегация абсолютно отвечает стандартам, отвечает подходам, это рабочая делегация, которая уполномочена вести переговоры. У неё есть все директивы, все подходы, все соответствующие документы для того, чтобы вести конструктивные, серьёзные переговоры. У нас есть проекты документов, у нас есть подходы, у нас есть уполномоченные лица», — сказал Мирошник.