Посольство России в Каире следит за ситуацией с задержанными в Египте россиянами
Египет. Фото © freepik/wirestock
Посольство России в Каире внимательно следит за ситуацией с задержанными гражданами РФ в Египте и активно работает над их скорейшим освобождением. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещённом в официальном телеграм-канале диппредставительства.
«Египетские правоохранительные органы в рамках противодействия террористическим угрозам регулярно проводят рейды по проверке временно находящихся на территории страны иностранных граждан, включая студентов местных религиозных учебных заведений», — говорится в сообщении.
В дипмиссии добавили, что консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию и содействуют скорейшему вызволению россиян.
Напомним, накануне сообщалось, что в Египте начали массово задерживать россиян, а также граждан Узбекистана и Казахстана. Отмечается, что в числе задержанных туристов присутствуют студенты. Кроме того, туристы из России рассказали о массовых задержках рейсов в Египте. Авиакомпании объяснили, что задержки происходят из-за ситуации в Ливии и конфликта в Израиле.