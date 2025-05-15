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Регион
15 мая, 12:24

Посольство России в Каире следит за ситуацией с задержанными в Египте россиянами

Египет. Фото © freepik/wirestock

Египет. Фото © freepik/wirestock

Посольство России в Каире внимательно следит за ситуацией с задержанными гражданами РФ в Египте и активно работает над их скорейшим освобождением. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещённом в официальном телеграм-канале диппредставительства.

«Египетские правоохранительные органы в рамках противодействия террористическим угрозам регулярно проводят рейды по проверке временно находящихся на территории страны иностранных граждан, включая студентов местных религиозных учебных заведений», — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию и содействуют скорейшему вызволению россиян.

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Напомним, накануне сообщалось, что в Египте начали массово задерживать россиян, а также граждан Узбекистана и Казахстана. Отмечается, что в числе задержанных туристов присутствуют студенты. Кроме того, туристы из России рассказали о массовых задержках рейсов в Египте. Авиакомпании объяснили, что задержки происходят из-за ситуации в Ливии и конфликта в Израиле.

Анастасия Никонорова
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