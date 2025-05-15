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15 мая, 12:10

В Госдуме объяснили, на что указывает состав делегации России на переговорах с Украиной

Слуцкий: Выбор группы для встречи в Стамбуле отсылает к договорённостям 2022-го

Госдума. Обложка © Life.ru

Госдума. Обложка © Life.ru

Российская делегация на переговорах с Украиной состоит из высокопрофессиональных кадров, которые в полной мере владеют «предметной частью», заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий уверен, что базисом переговоров станут стамбульские договорённости 2022 года.

«Скажу больше: выбор переговорной группы прямо указывает на то, базисом должны оставаться первые стамбульские договорённости для заключения мирного договора, но с учётом изменившихся реалий», — отметил собеседник телеканала «Звезда».
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Чем известен адмирал Костюков, который вошёл в состав делегации РФ на переговорах с Украиной

Напомним, переговоры между Россией и Украиной пройдут во второй половине дня 15 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. Делегацию РФ на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский, который участвовал в переговорах в Стамбуле в 2022 году, прерванных Киевом под давлением Запада. В состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Состав экспертов для переговоров утверждён президентом. Российская сторона уже прибыла в Стамбул и готова к встрече. Однако существует вероятность, что киевская делегация откажется от участия. Владимир Зеленский, прибыв в Турцию, сразу же в хамской манере высказался о группе российских переговорщиков.

Борис Эльфанд
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