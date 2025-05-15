В Госдуме объяснили, на что указывает состав делегации России на переговорах с Украиной

Российская делегация на переговорах с Украиной состоит из высокопрофессиональных кадров, которые в полной мере владеют «предметной частью», заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий уверен, что базисом переговоров станут стамбульские договорённости 2022 года.