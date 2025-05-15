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15 мая, 11:48

Чем известен адмирал Костюков, который вошёл в состав делегации РФ на переговорах с Украиной

Член делегации РФ в Стамбуле Костюков — первый офицер ВМФ во главе ГРУ

Игорь Костюков. Обложка © Wikipedia / mil.ru

Игорь Костюков. Обложка © Wikipedia / mil.ru

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ, адмирал Игорь Костюков вошёл в состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле. Он родился 21 февраля 1961 года в Амурской области. Окончил военно-морское училище и прошел обучение в Военно-дипломатической академии Минобороны.

Затем Костюков начал службу в системе военной разведки. В 2004 году его назначили военным атташе в посольстве России в Греции. Подобные должности традиционно занимают люди с высоким уровнем доверия и значительным опытом в разведывательной деятельности.

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Позже он занял пост первого заместителя начальника ГУ Генштаба РФ. В ноябре 2018 года Костюков стал исполняющим обязанности, а 10 декабря был официально назначен на должность начальника управления, став первым офицером ВМФ, возглавившим российскую военную разведку.

«Присутствие в делегации руководителей разведки и представителей Минобороны говорит о главном – на переговорах будут обсуждать боевую обстановку, — отметил в беседе с РИА «ФедералПресс» политический обозреватель Андрей Пинчук.

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Напомним, переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. Украину будут представлять глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.

Борис Эльфанд
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