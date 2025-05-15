Чем известен адмирал Костюков, который вошёл в состав делегации РФ на переговорах с Украиной
Член делегации РФ в Стамбуле Костюков — первый офицер ВМФ во главе ГРУ
Игорь Костюков. Обложка © Wikipedia / mil.ru
Начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ, адмирал Игорь Костюков вошёл в состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле. Он родился 21 февраля 1961 года в Амурской области. Окончил военно-морское училище и прошел обучение в Военно-дипломатической академии Минобороны.
Затем Костюков начал службу в системе военной разведки. В 2004 году его назначили военным атташе в посольстве России в Греции. Подобные должности традиционно занимают люди с высоким уровнем доверия и значительным опытом в разведывательной деятельности.
Позже он занял пост первого заместителя начальника ГУ Генштаба РФ. В ноябре 2018 года Костюков стал исполняющим обязанности, а 10 декабря был официально назначен на должность начальника управления, став первым офицером ВМФ, возглавившим российскую военную разведку.
«Присутствие в делегации руководителей разведки и представителей Минобороны говорит о главном – на переговорах будут обсуждать боевую обстановку, — отметил в беседе с РИА «ФедералПресс» политический обозреватель Андрей Пинчук.
Напомним, переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. Украину будут представлять глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.