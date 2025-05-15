Чем известен адмирал Костюков, который вошёл в состав делегации РФ на переговорах с Украиной

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ, адмирал Игорь Костюков вошёл в состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле. Он родился 21 февраля 1961 года в Амурской области. Окончил военно-морское училище и прошел обучение в Военно-дипломатической академии Минобороны.

Затем Костюков начал службу в системе военной разведки. В 2004 году его назначили военным атташе в посольстве России в Греции. Подобные должности традиционно занимают люди с высоким уровнем доверия и значительным опытом в разведывательной деятельности.

Позже он занял пост первого заместителя начальника ГУ Генштаба РФ. В ноябре 2018 года Костюков стал исполняющим обязанности, а 10 декабря был официально назначен на должность начальника управления, став первым офицером ВМФ, возглавившим российскую военную разведку.