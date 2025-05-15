Плачет и трясётся: Маме повешенной на заборе пермячки стало плохо у гроба дочери

В Пермском крае прошли похороны 18-летней девушки, которую нашли мёртвой на заборе возле бара Закамска. Траурное мероприятие провели в селе Мокино. Матери девушки стало плохо прямо во время церемонии, сообщает URA.ru.

Попрощаться с Надеждой приехало большое количество людей, в том числе родители и старший брат с супругой из Нижегородской области. Церемония началась в полдень и уже через час гроб с телом вынесли из дома. Атмосфера на похоронах была крайне тяжёлой — родственники и друзья не скрывали горя. Хуже всех себя чувствовала мать погибшей, женщина едва сдерживалась от рыданий. Кроме того, за последние дни у неё значительно ухудшилось состояние.

«Маме плохо. Она плачет, её трясёт. Она повторяет, что всё хорошо и всё нормально. Возле гроба она повторяла: моя девочка, господи, моя девочка», — говорится в сообщении.