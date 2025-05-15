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15 мая, 12:25

Плачет и трясётся: Маме повешенной на заборе пермячки стало плохо у гроба дочери

Матери пермячки, найденной мёртвой на заборе у бара, стало плохо на похоронах

Фото © Телеграм / Большая Пермь

Фото © Телеграм / Большая Пермь

В Пермском крае прошли похороны 18-летней девушки, которую нашли мёртвой на заборе возле бара Закамска. Траурное мероприятие провели в селе Мокино. Матери девушки стало плохо прямо во время церемонии, сообщает URA.ru.

Попрощаться с Надеждой приехало большое количество людей, в том числе родители и старший брат с супругой из Нижегородской области. Церемония началась в полдень и уже через час гроб с телом вынесли из дома. Атмосфера на похоронах была крайне тяжёлой — родственники и друзья не скрывали горя. Хуже всех себя чувствовала мать погибшей, женщина едва сдерживалась от рыданий. Кроме того, за последние дни у неё значительно ухудшилось состояние.

«Маме плохо. Она плачет, её трясёт. Она повторяет, что всё хорошо и всё нормально. Возле гроба она повторяла: моя девочка, господи, моя девочка», — говорится в сообщении.

Эмоции на церемонии не сдерживал и отец погибшей. Мужчина плакал и провожал в последний путь свою дочь, успокаивать взрослого мужчину начали другие дети.

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Напомним, что в пермском микрорайоне Закамск было найдено тело молодой девушки, зверски насаженное на металлические прутья забора. В связи с шокирующим происшествием Следственный комитет России начал проверку, а председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал личного доклада о ходе расследования. Криминалист не исключает убийство девушки из-за важной детали.

Наталья Афонина
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