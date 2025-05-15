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15 мая, 12:14

Кровь натолкнула криминалиста на новую версию гибели нанизанной на забор 18-летней пермячки

Криминалист Игнатов: Погибшая пермячка не могла самостоятельно залезть на забор

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Погибшая в Перми 18-летняя девушка не могла самостоятельно залезть на забор, уверен криминалист Михаил Игнатов. Он обратил внимание, что в крови пермячки обнаружили 5,8 промилле алкоголя, что исключает данную версию. А вот убийство эксперт исключать не стал.

По его словам, при таком уровне алкоголя в организме человек должен был впасть в кому и находиться в предсмертном состоянии, поскольку это очень большое количество спиртного. Для такого опьянения необходимо выпить две и более бутылки водки или других крепких напитков. После подобной дозы передвигаться самостоятельно практически невозможно — человек просто падает и лежит в обездвиженном состоянии, объяснил собеседник портала «Страсти».

«То, что её повесили туда посторонние люди, вполне вероятно. Она сама бы никак не смогла залезть туда и повиснуть в той позе, в которой её наши», — отметил криминалист.

Появились кадры из клуба, где отдыхала девушка, найденная мёртвой на заборе в Перми
Появились кадры из клуба, где отдыхала девушка, найденная мёртвой на заборе в Перми

Напомним, ранее в Перми обнаружили тело 18-летней девушки, насаженное на прутья забора. Следователи уже нашли подозреваемых в расправе. Кроме того, экспертиза выявила сильное опьянение у пермячки. По одной из версий девушку могли изнасиловать.

Борис Эльфанд
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