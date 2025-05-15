Кровь натолкнула криминалиста на новую версию гибели нанизанной на забор 18-летней пермячки

Погибшая в Перми 18-летняя девушка не могла самостоятельно залезть на забор, уверен криминалист Михаил Игнатов. Он обратил внимание, что в крови пермячки обнаружили 5,8 промилле алкоголя, что исключает данную версию. А вот убийство эксперт исключать не стал.

По его словам, при таком уровне алкоголя в организме человек должен был впасть в кому и находиться в предсмертном состоянии, поскольку это очень большое количество спиртного. Для такого опьянения необходимо выпить две и более бутылки водки или других крепких напитков. После подобной дозы передвигаться самостоятельно практически невозможно — человек просто падает и лежит в обездвиженном состоянии, объяснил собеседник портала «Страсти».