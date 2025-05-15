СК раскрыл детали расследования против московских издателей из-за книг с пропагандой ЛГБТ*

Следственный комитет возбудил уголовное дело, связанное с организацией деятельности экстремистской организации. В фокусе внимания оказались трое сотрудников московского издательства «Индивидуум принт». Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своём телеграм-канале.

По данным следствия, с ноября прошлого года по сентябрь нынешние фигуранты, стремясь заполучить побольше денег, занимались изданием и сбытом литературы, которая, по версии СК, пропагандирует деятельность ЛГБТ*-движения, признанного в России экстремистским. Ими было реализовано свыше тысячи экземпляров этих книг широкому кругу лиц, включая несовершеннолетних. Все трое задержаны и уже получили обвинение.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов изъята крупная партия книг, ставших предметом расследования – более тысячи экземпляров. Сегодня следствие планирует обратиться в Замоскворецкий районный суд с ходатайством об аресте обвиняемых.

Ранее Life.ru сообщал, что правоохранительные органы изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, в которых содержалась пропаганда ЛГБТ*. Эти книжки предназначались для подростков. Позже в рамках этого дела был задержан топ-менеджер «Эксмо», которого отпустили после допроса. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.