«Просто испугались»: Захарова назвала причину «истеричных заявлений» натовских чиновников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бурная реакция западных чиновников свидетельствует о тревоге, вызванной приездом российской делегации на переговоры по Украине в Стамбуле. По её словам, оппоненты испугались профессионализма российских политиков.

«Мы видим истерику, которую начали натовские министры иностранных дел, брюссельские чиновники. Я читаю буквально каждые пять минут какие-то невероятные по истеричности заявления. И складывается ощущение, что они просто испугались того, что приехали высочайшие профессионалы, готовые и способные вести разговор на все темы: международное право — пожалуйста, ситуация на земле — пожалуйста, вопросы боевых действий — пожалуйста», — указала дипломат.