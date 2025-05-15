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15 мая, 15:27

«Просто испугались»: Захарова назвала причину «истеричных заявлений» натовских чиновников

Захарова: Запад испугался приезда делегации РФ в Стамбул, судя по истерии НАТО

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бурная реакция западных чиновников свидетельствует о тревоге, вызванной приездом российской делегации на переговоры по Украине в Стамбуле. По её словам, оппоненты испугались профессионализма российских политиков.

«Мы видим истерику, которую начали натовские министры иностранных дел, брюссельские чиновники. Я читаю буквально каждые пять минут какие-то невероятные по истеричности заявления. И складывается ощущение, что они просто испугались того, что приехали высочайшие профессионалы, готовые и способные вести разговор на все темы: международное право — пожалуйста, ситуация на земле — пожалуйста, вопросы боевых действий — пожалуйста», — указала дипломат.

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Напомним, в стамбульском дворце Долмабахче должны пройти переговоры России и Украины. Нашу страну будет представлять помощник президента Владимир Мединский, который находился во главе команды переговорщиков РФ и в 2022 году. В состав делегации, помимо него, вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Этот список был утверждён лично президентом России Владимиром Путиным. Позже появилась информация, что Владимир Зеленский сам не примет участие в переговорах в Стамбуле, а направит туда свою делегацию.

Александра Мышляева
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