Захарова ответила на выпад Запада о мяче на стороне России и пустом стуле для Путина
Захарова: Для игры с мячом на поле должна быть украинская сборная
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления генсека НАТО Марка Рютте и главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о том, что «мяч на стороне России», а «Украина сдержала своё слово, но перед ней в Стамбуле стоит пустой стул». Оценку этим высказываниям дипломат дала в личном телеграм-канале.
«Так мяч или стул? На нашей стороне не только мяч, но и правда. Проблема в том, что — как бы ни кричали с запасной скамейки НАТОвские хулиганы, — чтобы пробить по воротам, на поле нужна украинская сборная, которая пока крутится вокруг шеста микрофонов», — написала спикер МИД России.
Напомним, сегодня во второй половине дня в стамбульском дворце Долмабахче должны пройти переговоры России и Украины. Нашу страну будет представлять помощник президента Владимир Мединский, который находился во главе команды переговорщиков РФ и в 2022 году. Помимо него в состав включены замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Этот список лично утвердил российский президент Владимир Путин. В турецком МИД сообщили, что и американская делегация уже прибыла в Стамбул, однако не уточняется, кто в неё входит. Теперь все ожидают украинскую сторону, которая может и не явиться.