Захарова ответила на выпад Запада о мяче на стороне России и пустом стуле для Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления генсека НАТО Марка Рютте и главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о том, что «мяч на стороне России», а «Украина сдержала своё слово, но перед ней в Стамбуле стоит пустой стул». Оценку этим высказываниям дипломат дала в личном телеграм-канале.

«Так мяч или стул? На нашей стороне не только мяч, но и правда. Проблема в том, что — как бы ни кричали с запасной скамейки НАТОвские хулиганы, — чтобы пробить по воротам, на поле нужна украинская сборная, которая пока крутится вокруг шеста микрофонов», — написала спикер МИД России.