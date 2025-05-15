Мединский: Россия считает переговоры в Стамбуле продолжением процесса 2022 года

Россия рассматривает переговоры в Стамбуле, как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Об этом заявил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Президент поставил задачи и определил нашу переговорную позицию. Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван по инициативе украинской стороны в 2022 году», — сказал он.