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Регион
15 мая, 14:56

Мединский: Россия считает переговоры в Стамбуле продолжением процесса 2022 года

Россия рассматривает переговоры в Стамбуле, как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Об этом заявил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Владимир Мединский о переговорах в Стамбуле. Видео © Life.ru

«Президент поставил задачи и определил нашу переговорную позицию. Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван по инициативе украинской стороны в 2022 году», — сказал он.

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Напомним, прямые переговоры России и Украины назначены на вторую половину дня в Стамбуле. Делегацию РФ, как и в 2022 году, возглавляет Владимир Мединский. Также в составе замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Главой делегации Украины, которая наконец вылетела на встречу, назначили министра обороны Рустема Умерова.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Юрий Лысенко
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