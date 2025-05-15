Украина затягивает старт переговорного процесса, так как не понимает, какие шаги ей лучше предпринять. Такое мнение выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Они не знают, что делать. У них было две задачи. Во-первых, чтобы в переговорах участвовал [президент России Владимир] Путин, и Зеленский мог ему хамить в стиле Белого Дома. Во-вторых, чтобы к переговорам были подключены европейцы, особенно друзья-британцы. Мы постарались, чтобы и Зеленский не участвовал в переговорах, и европейцев близко не было. Для украинцев это слом модели», — пояснил эксперт сайт MK.ru.

В результате украинская сторона оказалась перед сложным выбором. С одной стороны, Киев не хочет мириться с тем, что переговорный процесс будет начинаться не по его правилам. С другой — если Украина откажется от поездки в Стамбул, то вина за срыв переговоров будет возложена на Банковую.