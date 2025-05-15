Они растерялись: Эксперт объяснил, зачем Киев тянет с началом переговоров
Эксперт Жарихин: Киев тянет с переговорами из-за непонимания, что делать дальше
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Украина затягивает старт переговорного процесса, так как не понимает, какие шаги ей лучше предпринять. Такое мнение выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Они не знают, что делать. У них было две задачи. Во-первых, чтобы в переговорах участвовал [президент России Владимир] Путин, и Зеленский мог ему хамить в стиле Белого Дома. Во-вторых, чтобы к переговорам были подключены европейцы, особенно друзья-британцы. Мы постарались, чтобы и Зеленский не участвовал в переговорах, и европейцев близко не было. Для украинцев это слом модели», — пояснил эксперт сайт MK.ru.
В результате украинская сторона оказалась перед сложным выбором. С одной стороны, Киев не хочет мириться с тем, что переговорный процесс будет начинаться не по его правилам. С другой — если Украина откажется от поездки в Стамбул, то вина за срыв переговоров будет возложена на Банковую.
Заявления Владимира Зеленского о «бутафорном» уровне российской делегации выглядят скорее как риторический манёвр, чем как реальное препятствие для переговоров. Особенно показательно, что американская делегация уже присутствует в Стамбуле, а президент США Дональд Трамп публично выразил удовлетворение составом российских представителей. Это создаёт для Киева сложную дилемму: с одной стороны, нежелание идти на переговоры в предложенном формате, с другой — риск оказаться в положении стороны, сорвавшей мирный процесс, резюмировал Жарихин.
Напоминаем, переговоры должны были стартовать сегодня во второй половине дня, делегация России прибыла в Стамбул ещё утром. Также в Турцию прилетел и Владимир Зеленский, сразу принявшийся жаловаться на «бутафорность» делегации РФ. А вот глава Штатов подобных проблем в команде переговорщиков от России не заметил.