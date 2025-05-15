Мединский заявил о плодотворной встрече российской делегации с главой МИД Турции

Рабочая встреча российской делегации с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом прошла хорошо. Как заявил глава делегации Владимир Мединский журналистам, стороны обсудили позицию России по украинскому вопросу в преддверии запланированных переговоров с Киевом.