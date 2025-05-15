Мединский заявил о плодотворной встрече российской делегации с главой МИД Турции
Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru
Рабочая встреча российской делегации с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом прошла хорошо. Как заявил глава делегации Владимир Мединский журналистам, стороны обсудили позицию России по украинскому вопросу в преддверии запланированных переговоров с Киевом.
«Мы провели сегодня плодотворную встречу с министром иностранного дел Турции, подробно объяснив нашу позицию», — сказал Мединский.
Первоначально переговоры между российскими и украинскими представителями были запланированы на 15 мая. Российская делегация ожидала украинских коллег с утра, однако встреча не состоялась. Ожидается, что встреча делегаций состоится 16 мая.