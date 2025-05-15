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Регион
15 мая, 20:58

Мединский заявил о плодотворной встрече российской делегации с главой МИД Турции

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Рабочая встреча российской делегации с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом прошла хорошо. Как заявил глава делегации Владимир Мединский журналистам, стороны обсудили позицию России по украинскому вопросу в преддверии запланированных переговоров с Киевом.

«Мы провели сегодня плодотворную встречу с министром иностранного дел Турции, подробно объяснив нашу позицию», — сказал Мединский.

Мединский: Делегация РФ будет ждать украинскую сторону в Стамбуле с утра 16 мая
Мединский: Делегация РФ будет ждать украинскую сторону в Стамбуле с утра 16 мая

Первоначально переговоры между российскими и украинскими представителями были запланированы на 15 мая. Российская делегация ожидала украинских коллег с утра, однако встреча не состоялась. Ожидается, что встреча делегаций состоится 16 мая.

Артём Гапоненко
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