Журналисты вновь заступили на дежурство у дворца в Стамбуле, где пройдёт встреча РФ и Украины
Возле дворца Долмабахче в Стамбуле вновь собралось около сотни журналистов
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Проснувшиеся журналисты вновь приступили к дежурству возле дворца Долмабахче в Стамбуле, где должны состояться переговоры России и Украины. Об этом сообщают турецкие телеканалы.
Обстановка у дворца Долмабахче. Видео © X / Darp Haber
Сейчас возле назначенного места встречи стоят уже около 100 работников СМИ из разных стран.
Ранее СМИ сообщали, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся 16 мая в полдень. Они должны были пройти ещё вчера, однако представители Украины так и не явились к месту встречи, хотя переговорщики из РФ ожидали их появления весь день. Владимир Зеленский при этом вовсе предложил провести переговоры в онлайн-формате.