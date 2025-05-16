Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 07:19

Журналисты вновь заступили на дежурство у дворца в Стамбуле, где пройдёт встреча РФ и Украины

Возле дворца Долмабахче в Стамбуле вновь собралось около сотни журналистов

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Studio Romantic

Проснувшиеся журналисты вновь приступили к дежурству возле дворца Долмабахче в Стамбуле, где должны состояться переговоры России и Украины. Об этом сообщают турецкие телеканалы.

Обстановка у дворца Долмабахче. Видео © X / Darp Haber

Сейчас возле назначенного места встречи стоят уже около 100 работников СМИ из разных стран.

В МИД РФ заявили, что в Стамбуле могут выработать сценарий завершения конфликта на Украине
В МИД РФ заявили, что в Стамбуле могут выработать сценарий завершения конфликта на Украине

Ранее СМИ сообщали, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся 16 мая в полдень. Они должны были пройти ещё вчера, однако представители Украины так и не явились к месту встречи, хотя переговорщики из РФ ожидали их появления весь день. Владимир Зеленский при этом вовсе предложил провести переговоры в онлайн-формате.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Турция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar