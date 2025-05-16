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Регион
16 мая, 12:51

«Заложник своего выбора»: Европейский тур Верки Сердючки оказался под угрозой срыва

Продюсер Дзюник: Европейский тур Верки Сердючки оказался под угрозой срыва

Верка Сердючка (Андрей Данилко). Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Верка Сердючка (Андрей Данилко). Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Из-за санкций властей Украины европейский тур Верки Сердючки оказался под угрозой срыва, предупредил музыкальный продюсер Леонид Дзюник. По его словам, артист Андрей Данилко уже несколько месяцев не имеет представлений о перспективе своей дальнейшей карьеры.

После запрета покидать территорию Украины у него сорвалось выступление в Британии. Под угрозой находятся и концерты Верки Сердючки в Германии, Испании и Дании, которые запланированы на май-ноябрь. Продюсер уверен, что музыкант уже давно всё понял относительно киевского режима.

«Его тур, конечно, может оказаться под угрозой. Я думаю, что Андрей все давно понял по поводу украинского режима. Он, так сказать, «рад бы в рай, да грехи не пускают». Он заложник своего выбора», — подчеркнул собеседник издания «Абзац».

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Напомним, Верка Сердючка стала «заложницей» на Украине из-за призывного возраста. Более того, тур звезды по США пришлось отменить из-за запретов Киева. Позже звезде полностью закрыли выезд из Украины.

Борис Эльфанд
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