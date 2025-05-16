«Заложник своего выбора»: Европейский тур Верки Сердючки оказался под угрозой срыва

Из-за санкций властей Украины европейский тур Верки Сердючки оказался под угрозой срыва, предупредил музыкальный продюсер Леонид Дзюник. По его словам, артист Андрей Данилко уже несколько месяцев не имеет представлений о перспективе своей дальнейшей карьеры.

После запрета покидать территорию Украины у него сорвалось выступление в Британии. Под угрозой находятся и концерты Верки Сердючки в Германии, Испании и Дании, которые запланированы на май-ноябрь. Продюсер уверен, что музыкант уже давно всё понял относительно киевского режима.