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16 мая, 08:45

Ждала жениха: Нанизанную на забор 18-летнюю пермячку похоронили в белоснежном платье невесты

В Перми прошли похороны девушки, найденной мёртвой на заборе около местного бара

Обложка © Telegram / Большая Пермь

Обложка © Telegram / Большая Пермь

В селе Мокино Пермского края простились с 18-летней Надеждой, тело которой было найдено на заборе возле бара «Пиво.Мясо» в Закамске. Траурная церемония началась в родительском доме, где собрались её друзья и родственники. Во дворе был установлен гроб, после чего состоялись похороны на местном кладбище. Поминальный обед организовали в Доме творчества.

Потеря Надежды стала огромным горем для её семьи. Мать не отпускала руки дочери, пока гроб находился в доме. Во время похорон на кладбище женщине стало плохо, и её пришлось держать, чтобы она не упала. Похоронить девушку решили в белом платье невесты, так как она ждала возвращения жениха из армии и мечтала о свадьбе.

Глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов выразил соболезнования семье погибшей девушки. Он заявил, что находится на связи с родственниками Надежды и готов оказать любую необходимую помощь.

Кровь натолкнула криминалиста на новую версию гибели нанизанной на забор 18-летней пермячки
Кровь натолкнула криминалиста на новую версию гибели нанизанной на забор 18-летней пермячки

Напомним, что в пермском микрорайоне Закамск произошло чудовищное преступление: обнаружено тело молодой девушки, насаженное на металлические прутья ограждения. Вопиющий случай вызвал широкий общественный резонанс и привлёк внимание Следственного комитета РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин лично потребовал доложить о ходе расследования.

Наталья Афонина
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