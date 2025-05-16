Ждала жениха: Нанизанную на забор 18-летнюю пермячку похоронили в белоснежном платье невесты

В селе Мокино Пермского края простились с 18-летней Надеждой, тело которой было найдено на заборе возле бара «Пиво.Мясо» в Закамске. Траурная церемония началась в родительском доме, где собрались её друзья и родственники. Во дворе был установлен гроб, после чего состоялись похороны на местном кладбище. Поминальный обед организовали в Доме творчества.

Потеря Надежды стала огромным горем для её семьи. Мать не отпускала руки дочери, пока гроб находился в доме. Во время похорон на кладбище женщине стало плохо, и её пришлось держать, чтобы она не упала. Похоронить девушку решили в белом платье невесты, так как она ждала возвращения жениха из армии и мечтала о свадьбе.