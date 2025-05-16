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Регион
16 мая, 11:37

В США заговорили о беспокойстве Украины, когда Трамп вынес Киев за скобки мирного урегулирования

Bloomberg: Украину встревожили слова Трампа о встрече с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Украину должны были встревожить заявления американского президента Дональда Трампа о том, что только его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может положить конец конфликту. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу»,утверждает автор текста.

Обозреватель допустил, что на подобной встрече глава Белого дома может согласиться на любую сделку, чтобы заключить сделку с Москвой. А ещё автор заявляет, что США точно прекратят поддержку Киева и это лишь вопрос времени.

Трамп заявил, что мир станет безопаснее в течение двух-трёх недель
Трамп заявил, что мир станет безопаснее в течение двух-трёх недель

Напомним, в Белом доме недавно допустили, что встреча президентов РФ и США может произойти уже в скором будущем. А госсекретарь Штатов Марко Рубио добавил, что переговоры Владимира Путина с американским визави является единственным путём к разрешению конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сегодня заявил, что на встрече президентов будет обсуждаться не только украинский кризис, но и двусторонние отношения, а также международные проблемы. При этом в Кремле пока что говорят, что подготовка ко встрече не ведётся.

Юрий Лысенко
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