В США заговорили о беспокойстве Украины, когда Трамп вынес Киев за скобки мирного урегулирования

Украину должны были встревожить заявления американского президента Дональда Трампа о том, что только его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может положить конец конфликту. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу», — утверждает автор текста.